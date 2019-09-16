عائشة بن أحمد تخطف الأنظار عبر انستجرام

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة عائشة بن أحمد عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام صورة جديدة ظهرت فيها برفقة والدتها لفتت بها أنظار متابعيها.
وعلقت عائشة بن أحمد على الصورة،قائلة:"جايين على مصر".
وكانت آخر مشاركات الفنانة عائشة بن احمد السينمائية فيلم "الفلوس" و المقرر عرضه فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.
الفيلم من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.
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