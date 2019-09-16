شيرين عبدالوهاب توضح حقيقة غيابها وتكذب الشائعات



نشرت المطربة شيرين عبد الوهاب، على حسابها الشخصي وغردت فـ"تويتر" وأوضحت سبب غيابها والشائعات التي كانت تطاردها، بأنها غادرت البلاد لوضع مولدها الجديد.

وعلقت عبدالوهاب قائلة:" أنا فرحانة جداً بحبكم ليا والتفاعل ده. بجد شكراً ودايماً ضهر وسند لأي حد. قد إيه حسيت بأمان من الهاشتاج ده، وإني مهما غبت هلاقي ناس بتسأل عليا".

وتابعت كلامها :"أنا كنت في أجازة وحالياً شغالة على ألبومي الجديد وخلصت منه أول أغنيتين. إن شاء الله أرجعلكم بألبوم قوي يعوض الغياب".



يذكر أن عددًا كبيرًا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء تزعم فشل حمل شيرين عبد الوهاب وتعرضها للإجهاض بعد سفرها منذ ثلاثة شهور إلى الولايات المتحدة الأميركية من أجل الإنجاب هناك