توفيق عكاشة ضيف "قهوة أشرف" على "الحياة" غدا

القاهرة - لايف ستايل
يستضيف برنامج "قهوة أشرف"، الذى يقدمه الفنان أشرف عبد الباقى، الإعلامى توفيق عكاشة، وذلك غدا الثلاثاء، عبر شاشة قناة "الحياة"، فى ثالث حلقات الموسم الثانى، للحديث حول مشواره الإعلامى ورحلة صعوده.
كما يتناول اللقاء، الحديث عن الكرم، وهو أحد سمات الشعب المصرى.
برنامج "قهوة أشرف" يقدمه الفنان أشرف عبد الباقى، عبر شاشة قناة الحياة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويستضيف خلاله الفنانين للحديث عن العديد من الأمور الفنية ومشوارهم الفني.
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