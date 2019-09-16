الرقابة تصنف فيلم «الفلوس» لتامر حسنى «جمهور عام»

القاهرة - لايف ستايل
صَنَّفَ جهاز الرقابة على المصنفات الفنية فيلم «الفلوس» للفنان تامر حسنى جمهور عام، والذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال شهر أكتوبر المقبل.
وكان من المقرر أن يطرح الفيلم في عيد الأضحى الماضى، إلا أنه خرج في اللحظات الأخيرة لعدم الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج للفيلم، خاصة أن فريق العمل انتهى من تصويره قبل العيد بأيام قليلة.
ويشارك في بطولة فيلم "الفلوس" كل من: تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ونانسي صلاح، وآخرون، وظهر النجم أحمد السقا في البرومو حيث يظهر ضيف شرف في الفيلم كما ظهر الفنان على ربيع والراقصة جوهرة.
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