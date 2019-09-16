شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى وهنا الزاهد يقضيان شهر العسل .. اعرف فين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر النجمان أحمد فهمى وهنا الزاهد إلى جزر المالديف لقضاء شهرالعسل حيث يستمرهناك لمدة أسبوع على أن يسافرا إلى جزيرة بالى فى أندونيسيا والتى تقع بجنوب شرق أسيا والإقامة هناك لبضعة أيام، ثم ينتقلا بعد ذلك إلى دولة سنغافورة فى نفس المنطقة لاستكمال شهر العسل.



أحمد فهمى وهنا الزاهد

واحتفل الثنائى فهمى وهنا بزفافهما يوم الأربعاء الماضى داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حشد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على الحضور والاحتفال معهما بهذه المناسبة السعيدة بالرقص والغناء حيث استمر الحفل حتى فجر اليوم التالى.

وفور عودة أحمد فهمى إلى القاهرة، يستأنف مباشرة تصوير مشاهد فيلمه الجديد "العارف" مع أحمد عز حيث انتهى من نصف دوره فى العمل قبل توقفه خلال الفترة الماضية، ويشارك فى بطولة الفيلم محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، ركين سعد وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ومرشح للعرض فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى.

Advertisements



صور فرح هنا الزاهد



هنا الزاهد واحمد فهمى