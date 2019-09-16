شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أن سبب غيابها الأخير كان لقضائها إجازة مع عائلتها وأنها تعمل حاليا على ألبومها الجديد، ذلك بعد شائعات مرضها التى نفاها زوجها الفنان حسام حبيب.

وكتبت شيرين عبر حسابها بموقع "تويتر" :"أنا فرحانة جدا بحبكم ليا والتفاعل ده. بجد شكرا ودائما ضهر وسند لأى حد. قد إيه شعرت بأمان من هذا الهاشتاج، وإنى مهما غبت هلاقى ناس بتسأل عليا".

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وتابعت:" أنا كنت فى إجازة وحالياً شغالة على ألبومى الجديد وخلصت منه أول أغنيتين. إن شاء الله أرجعلكم بألبوم قوى يعوض الغياب".