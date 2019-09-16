شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صور جديدة لـ هنا الزاهد مع شقيقاتها من كواليس حفل زفافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة هنا الزاهد 3 صور جديدة جمعتها بشقيقتيها فرح ونور من حفل زفافها من النجم أحمد فهمى والذى أقيم يوم الأربعاء الماضى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث أظهرت هنا فى تعليقها مدى حبها لشقيقتيها بعدما كتبت "حياتى فى صورة".





واحتفل الثنائى هنا الزاهد وأحمد فهمى بزفافهما يوم الأربعاء الماضى داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حشد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على الحضور والاحتفال معهما بهذه المناسبة السعيدة بالرقص والغناء معهما حيث استمر الحفل حتى فجر اليوم التالى.

Advertisements

واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس 2018، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقررا أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضاً ولكنهما انشغلا بأعمالهما الفنية الجديد حيث قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.