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شكرا لقرائتكم خبر عن فريق bts الكوري يحيى حفلا غنائيا فى السعودية أكتوبر المقبل..اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Bts واحد من أشهر الفرق الغنائية فى العالم، وأثارالفريق ضجة كبرى أمس بإعلان خبراستعادة نشاطه الفني بعد فترة من الراحة و الاسترخاء أعلنوا عنها في 12 أغسطس الماضي .
ويستعد أعضاء فريق bts لإحياء حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية 11 أكتوبر المقبل .
يذكر أن Bts هي فرقة غنائية من كوريا الجنوبية مكونة من سبعة أعضاء تم تشكيلها في سيول في عام 2013 ، استطاعت أن تحقق شعبية جارفة حول العالم .
فريق Bts (1)
فريق Bts (2)
فريق Bts (3)
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