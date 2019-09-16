شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفل نجوم الفن بـ "سفيان "المولود الأول لمحمد عبد الرحمن "توتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهئنة نجم مسرح مصر الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا"، والذى رزق فجر اليوم الاثنين بمولوده الأول "سفيان"، بعد عامين من زواجه، حيث تزوج "توتا" فى ديسمبر من عام 2017، وهنأته النجمة دنيا سمير غانم عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور إنستجرام، حيث كتبت قائلة :"يا توتا ألف مبروك ربنا يحفظهولك يا رب".

وكتبت الفنانة كندة علوش " ألف ألف مبرووك يتربى في عزك"، وكتب حمدى الميرغنى " ألف مبروووووك يتربي في عزك ياخويا يأبو سفيان"، كما كتب الفنان محمد إمام " الف مبروك يا حبيبي ليلى و سفيان اتولدوا في لص بغداد يا خوفي لتجيب التالت واحنا لسه بنصور.

وكتب الفنان محمد أنور "مبرووووك ياحبيبي يتربي في عزك ويخليك ليه"، وكتب الفنان شيكو قائلا مبروك يا أبو سفيان يا عالمي، وكتب الفنان أوس أوس قائلا: "مبروك يا أبوسفيان ربنا يحفظهولك هو وليلى وتشوفهم احسن ناس فى الدنيا"،" وكتبت الفنانة إسراء عبد الفتاح" مبروووك يا توتا ربنا يجعله ذرية صالحة ويخليهولك و يفرحك بيه، وكتب الفنان كريم فهمى قائلا: "مبروك".

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يذكر أن محمد عبد الرحمن يشارك في فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.