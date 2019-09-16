شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عابد يشارك فى مهرجان الجونة السينمائى بفيلم "لما بنتولد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان عمرو عابد في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بفيلم "لما بنتولد" والذي يعرض ضمن الاختيارات الرسمية للمهرجان، حيث يقوم بدور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثاً ويعيش مع أسرته في نفس المنزل وحلمه أن يستطيع توفير سكن مستقل له ولزوجته ولكنه خلال رحلته يأخد طرق غير مشروعه لتحقيق ذلك".

ويتناول فيلم "لما بنتولد" قصة ثلاثة شخصيات مختلفة، الأول يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء، والثانية امرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي. ويشارك الفنان عمرو عابد البطولة كل من ابتهال الصريطي، أمير عيد، محمد حاتم، بسنت شوقي، سلمى حسن والفيلم من إخراج تامر عزت وتأليف نادين شمس، وقد تم مؤخراً اطلاق الإعلان والبوستر الرسمي للفيلم

بدأ عمرو عابد مشواره السينمائي بمجموعة ناجحة من أفلام البطولة المشتركة التي كانت تعبر عن الشباب وصراعاتهم ومخاوفهم في هذه الفترة، ظهر على شاشة السينما لأول مرة عام 2006 في فيلم "أوقات فراغ" ، وبعدها بعام شارك في بطولة فيلم "الماجيك" ، وفي 2011 قدم فيلم "إي.يو.سي" ليقدم في انطلاقته نماذج مجتمعية شبابية، ويكشف تفاصيل حياتهم عبر السينما.

وتعاون الفنان عمرو عابد مع كبار نجوم السينما والدراما، حيث تعاون مع النجمة لبلبلة والنجم أحمد فؤاد سليم في فيلم "عائلة ميكى"، النجم آسر ياسين فى مسلسل "البلطجى" و"فيلم فرش وغطا" ، النجمة غادة عبد الرازق في مسلسل مع "سبق الإصرار" و"الكابوس" ، ومع النجم يوسف الشريف في مسلسل "اسم مؤقت" ، كما تعاون أيضًا مع النجم القدير يحيى الفخراني في مسلسل "دهشة" المقتبس من رواية الملك لير لـوليم شكسبير.

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وفي 2017، شارك الفنان عمرو عابد فى مسلسلى "لا تطفئ الشمس" الذي نافس في الموسم الرمضاني، وكذلك مسلسل "ولاد تسعة" ، وبجانب مسلسل "للحب فرصة أخيرة" ، شهد عام 2018 عودته السينمائية بعد غياب 5 سنوات من خلال فيلم "ليل خارجى" والذي شهد تعاونه الرابع مع صديقه الفنان كريم قاسم.

ومؤخرًا شارك "عابد" فى فيلمى "لما بنتولد" و"دماغ شيطان" ، واللذان لم يحدد موعد إطلاقهما بعد، كما يستعد لتحضير فيلم "أوقات فراغ 2"، والمقرر إطلاقه العام المقبل.