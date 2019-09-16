شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يهاجم الشركة المنتجة لألبومه"معرفة قديمة"..لم تطرح النسخة الأصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان هيثم شاكر عن السبب وراء عدم وجود النسخة الأصلية من ألبومه الجديد "معرفة قديمة" فى الأسواق رغم طرح الألبوم منذ 5 أسابيع على المتاجرالالكترونية، وتحقيقه نجاحات كبيرة وتصدره موقع iTunes لأكثرمن مرة، مرجعاً الأمر للشركة المنتجة للألبوم.

وكتب هيثم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"لكل الناس اللي بتسأل عن عدم وجود النسخة الأصلية للألبوم في الأسواق، للأسف لم يتم طرحها حتى الآن بسبب تأخير من الشركة على الرغم من صدور الألبوم على المتاجرالالكترونية منذ أكثر من 5 أسابيع ودي حاجة أنا أول مره أشوفها في حياتي".



هيثم شاكر

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ويضم ألبوم معرفة قديمة 14 أغنية وهم "ماتوصنيش"، "ياما ياما"، "راحتي وياك"، "لحقتيني"، "مش مهم أنا"، "يا حبيبة"، "كنت مداويني"، "راحو"، "احنا افتراقنا"، "مفيش بُعد بينسّي"، "ماتغيبوش"، "بابي مفتوح"، "تيجي منك"، "معرفة قديمة".

ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم هيثم شاكر :أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 14 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.