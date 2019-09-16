شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من عمرو سعد لجمهوره : ياريت نبطل نراقب بعض عشان نتطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم عمرو سعد، رسالة لمحبيه وجمهوره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيها :"ممكن جدا الواحد يغير شوية من حاجات كان مقتنع جدا بيها, وده مش عيب علي فكرة، العيب أن تجمد عقلك وإحساسك، إن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم".

وأضاف قائلاً :"دي منتهي العدالة وتغير ما بالنفس أهم بكتير من أى محاولة لتغير ما بالغير ... ومافيش تطوير أو نجاح من غير ما نبطل نراقب بعض أو نحاول نغير من بعض وننسي نفسنا".





يذكر أن قناة cbc تعيد حاليا عرض مسلسل "بركة" للنجم عمرو سعد، انتاج شركة سينرجى، وكان قد حصل سعد على تكريم من المجلس القومي لحقوق الإنسان عن دوره في المسلسل.