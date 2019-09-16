شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد كيف دعم ديفيد بيكهام زوجته فيكتوريا وسط أبنائه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة ومصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام واحدة من أكثر النجمات حظا، حيث تسعى أسرتها دائما لدعمها بشتى الطرق.

وتواجدت أمس أسرة فيكتوريا بيكهام عائلة بيكهام في الصف الأول لعرض الأزياء الخاص بفيكتوريا، والذى أقيم ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن "London Fashion Week Show " لعام 2019 .

وعقب العرض نشر ديفيد بيكهام علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " صورة "سيلفي " جمعته بابنائه ، و قد حصدت الصورة اكثر من 1.5 likes خلال 20 ساعة فقط .

وظهر لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام زوج فيكتوريا و هو يلتقط الصور مع ابنائه و هم بروكلين و روميو و كروز و هاربر وتم تداول الصور بكثافة عبر المواقع الفنية المختلفة بينما أكدت العائلة حرصها الدائم على دعم فيكتوريا التي تمتلك بصمة مذهلة في عالم تصميم الأزياء.

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من عرض الازياء (1)



من عرض الازياء