شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى وفاة فؤاد المهندس..أشهر إفيهات نجم الكوميديا وتلميذ نجيب الريحاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الاثنين ذكرى وفاة الفنان الكبير، الذى يعد واحداً من أشهر نجوم الكوميديا فى مصر والوطن العربى، حيث قدم خلال مشواره الفنى العديد من الأعمال المتنوعة في السينما والمشرح والدراما التليفزيونية، إضافة إلى أعماله للأطفال وأشهرها فوازير عمو فؤاد التي لاقت نجاحاً كبيراً بالثمانينيات والتسعينات وأصبح يمتلك شريحة جماهيرية كبيرة من الأطفال.

بدأ فؤاد المهندس حياته الفنية عندما كان طالبا بكلية التجارة، حيث انضم لفريق التمثيل بالجامعة وشاهده الفنان الراحل نجيب الريحاني وأعجب به في مسرحية "الدنيا على كف عفريت" فانضم لفرقته المسرحية ودخل المجال من وقتها، واستمر المهندس فى طريقه مقدما العديد من الأعمال المسرحية التى مازالت عالقة مع الجمهور، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر الجمل والإفيهات في أعمال فؤاد المهندس.

الروتين الاداري:

يعد من أشهر إفيهات المهندس فى فيلم "أرض النفاق" وكانت الجملة فى مشهد مشادة كلامية عن الروتين الاداري مع فؤاد المهندس وحسن مصطفى، والفيلم يشارك في بطولة شويكار، وسميحة أيوب، عبد الله فرغلي، ومن تأليف يوسف السباعي، وإخراج فطين عبد الوهاب.

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ليه سموك اكس يا مستر اكس:

جاءت هذه الجملة في فيلم "ـخطر رجال في العالم" الذى حقق نحاحاً جماهيرياً كبيراً، وشارك فى بطولته بطولة شويكار، وسمير صبرى، وعادل أدهم، وسهير البابلي، وقصة أنور عبد الله، وإخراج نيازي مصطفى.

محمود ياحبيبى:

هو واحد من أشهر افيهات خيرية أحمد مع فؤاد المهندس، واشتهرت بشخصية الزوجة الساذجة المملة التى تتسبب فى متاعب لزوجها، وجملتها الشهيرة "محمود ياحبيبى..انت جيت" التى لازمتها فى الأعمال التى قدمتها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، حيث حققت نجاحًا كبيرًا، فمن تلك النقطة انطلقت

المكنة طلعت قماش :

هى من أشهرأفيهات فؤاد المهندس فى السينما وكانت فى فيلم "عائلة زيزى" وشارك فى بطولته سعاد حسني، وأحمد رمزى، وعقيلة راتب، ومن تأليف السيد بدير، وإخراج فطين عبد الوهاب.