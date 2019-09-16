محمود عبد المغني: انتهيت من "صاحب المقام شرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف الفنان محمود عبد المغني عن دوره في فيلم "صاحب المقام"، الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا، وتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب سنوات.

وقال محمود عبد المغني في تصريحات خاصة لمصراوي: " إنه انتهى من تصوير مشاهده في فيلم "صاحب المقام" أمام الفنانة إنجي المقدم".

وتابع: "أشارك في الفيلم بدور صغير، وأظهر كضيف شرف فقط".

فيلم "صاحب المقام" بطوله يسرا وآسر ياسين وأمينه خليل وبيومي فؤاد وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج أحمد السبكي وإخراج ماندو العدل.