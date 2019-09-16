ريا أبي راشد: "الجونة السينمائي" سيكون رائع كالعادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة قديمة كانت التقطتها في حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، العام الماضي.

وكتبت ريا في تعليقها على الصورة "لا أطيق الانتظار"، في إشارة إلى انتظارها انطلاق فعاليات ثالث دورات مهرجان الجونة السينمائي، مضيفة "متأكدة أنه سيكون رائع كالعادة".

جدير بالذكر أن ريا قدمت حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي 2018.