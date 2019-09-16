محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شاركت الإعلامية ريا أبي راشد، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة قديمة كانت التقطتها في حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، العام الماضي.
وكتبت ريا في تعليقها على الصورة "لا أطيق الانتظار"، في إشارة إلى انتظارها انطلاق فعاليات ثالث دورات مهرجان الجونة السينمائي، مضيفة "متأكدة أنه سيكون رائع كالعادة".
جدير بالذكر أن ريا قدمت حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر ريا أبي راشد: "الجونة السينمائي" سيكون رائع كالعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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