رئيس البيت الفني للمسرح يمد عرض "المتفائل" 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، مد فترة عرض مسرحية "المتفائل" ١٥ ليلة للمرة الثانية على التوالي؛ نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير الذي تشهده.

ويبدأ العرض موسمه الثالث الثلاثاء 17 سبتمبر، في تمام التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة، بعدما رفع لافتة "كامل العدد" منذ افتتاحه يوليو الماضي، وحضره عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة الذين أشادوا به.

"المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.