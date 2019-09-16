حصل على نوط الامتياز وعمل عميدًا للمعهد العالي للفنون المسرحية.. معلومات عن أحمد سخسوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحل عن عالمنا في الساعات الأولى صباح اليوم الإثنين، الناقد المسرحي الكبير دكتور أحمد سخسوخ، إثر تعرضه لأزمة قلبية.
الخليج 365 يعرض لكم معلومات عن الناقد الراحل:
_ هو كاتب مسرحي، ولد عام 1947.
_ تخرج من قسم الدراما والنقد المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، عام 1975.
_ سافر للنمسا على نفقته الخاصة، وهناك التحق بدراسة المسرح بمعهد العلوم المسرحية بجامعة فيينا.
_ عمل كناقد متخصص في الدراما، كما عمل أستاذا للدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
_ شغل منصب رئيس قسم الدراما والنقد.
_ شغل منصب عميد للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.
_ له العديد من المؤلفات والدراسات الأكاديمية والنقدية المتخصصة في المسرح.
_ عمل ممثلًا لمرة واحدة، بفيلم قصير بعنوان "جونيا".
_ من أشهر مؤلفاته "نجيب الريحاني من عصر الازدهار حتى انسداد شرايين الكوميديا"، "ثلاثية الرحيل".
_ حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة التميز في النقد المسرحي، جائزة اتحاد الكتاب في النقد الأدبي، جائزة الدولة التشجيعية عام 1989، جائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2008.
_ حصل على جائزة النقد المسرحي الأولى مرتين متتاليتين على مستوى العالم العربي، عامي 1984 و 1985.
_ حصل على نوط الامتياز من النمسا عن مجمل كتاباته وترجماته عن المسرح الألماني والنمساوي عام 2000.
_ له دراسات باللغة الألمانية في موسوعة المسرح العالمي التي تصدر من سويسرا.
_ رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 72 عاما.
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