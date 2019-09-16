إنجي علاء لـ"الخليج 365": مشاهد العين السخنة في "بلا دليل" الأصعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الكاتبة إنجي علاء، إن الأيام الماضية شهدت تصوير عدد من مشاهد مسلسل "بلا دليل" في العين السخنة، وإنها لم تتواجد مع فريق العمل كل الوقت، لكن حرصت على السفر إليهم أكثر من مرة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مشاهد العين السخنة من أصعب مشاهد المسلسل، وجمعت عددًا كبيرًا من النجوم: درة، نيقولا معوض، حازم سمير، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، عمر الشناوي، وأحمد كرارة والطفلة ريماس".

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وأشادت إنجي بالطفلة ريماس مؤكدة أنها ستكون "قنبلة" وقصة كبيرة، إذ تؤدي أحد أصعب الأدوار في العمل على المستوى التمثيلي، لافتة إلى أنها تلعب دور طفلة عمرها 10 سنوات وتعاني من أزمة نفسية.

وعلم "الخليج 365" أن مشاهد العين السخنة تأتي صعوبتها كونها الجانب المليء بالإثارة والغموض، وستشهد تصوير الجريمة التي تقع ضمن الأحداث.

"بلا دليل" من المقرر عرضه في أكتوبر المُقبل، تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي، وينتمي لنوعية الأعمال طويلة الحلقات.