راشد الماجد يوقع عقد انضمامه إلى شركة روتانا ويكشف لـ "الخليج 365" عن مفاجآت مقبلة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 03:48 مساءً - حدث فني "منفرد واستثنائي"، شهدته الرياض، تمثَّل في حفلٍ رائعٍ، محتوى ومضموناً، اكتست فيه العاصمة السعودية ثوب الجمال، وسجل انضمام الفنان راشد الماجد إلى شركة روتانا، المنظومة الفنية الرائدة.

ونُظِّم الحفل الكبير في فندق "فور سيزونز"، حيث تم توقيع العقد بين الطرفين.

وقد تزيَّنت الممرات خارج قاعة الحفل بـ "حائط موسيقي"، عُلِّقت عليه شاشات كبيرة، عرضت أهم الأعمال الغنائية والألبومات لـ "سندباد الأغنية العربية"، إضافة إلى توثيق مسيرته الفنية، وتقديم بعض "الكليبات" لراشد قبل انطلاق الحدث الأبرز.

وبدأت التجهيزات على قدم وساق فور إعلان سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لـ "روتانا للصوتيات والمرئيات"، انضمام الفنان راشد الماجد إلى "روتانا"، وفرض الحدث الكبير نفسه على الساحة الفنية الخليجية، واتجهت الأنظار إلى الرياض، العاصمة السعودية، حيث موقع توقيع العقد.

سنواتٌ طويلة، أمضاها راشد الماجد في الساحة الفنية، أطرب فيها عشاق فنه الأصيل بأجمل الأغنيات، لذا جاء إعلان رئيس "روتانا" هذه "الخطوة التاريخية" بمنزلة المفاجأة الفنية السارة لجميع محبي الماجد، وذلك في كلمةٍ، وجهها إلى الحضور، وصف فيها التعاقد مع راشد بـ "النجاح الجديد" الذي يضاف إلى سلسلة نجاحات روتانا، وقال: "بوصفنا شركة سعودية وطنية، نفتخر بأن يكون الفنان راشد الماجد معنا، إضافةً إلى جميع الفنانين الموجودين في روتانا، ونشكر كل مَن دعمنا من خلال المهرجانات والحفلات الغنائية في السعودية، ونؤكد أننا مستمرون في طريقنا لتحقيق نجاحات أخرى، ونشكر الأمير الوليد بن طلال على الدعم الذي يقدمه لنا، كما نشكر المستشار تركي آل الشيخ".

وأضاف الهندي "في هذا اليوم، نحقق إنجازاً كبيراً، ونحتفل بحدث استثنائي بانضمام الفنان راشد الماجد عن قناعة إلى أسرة روتانا. الاتفاقية مع راشد، تقوم على أمور عدة، منها إنتاج ألبومات جديدة، وإقامة حفلات ومهرجانات، إضافة إلى كتالوج للأغنيات القديمة، وندعو الله أن يوفقنا للحفاظ على هذا الإرث الكبير الذي كافح راشد لتقديمه طوال سنوات".

راشد الماجد



من جهته، تحدث الفنان راشد الماجد إلى الحضور، مقدماً شكره إلى جميع الموجودين في الحفل، واصفاً الحدث بـ "الاستثنائي" والجميل، مؤكداً أنه سيسهم في استمرار نجاحاته، وتقديم كل جديد في الساحة الفنية، وقال: "تكمن قيمة الفنان الحقيقي في قدرته على إسعاد نفسه من خلال إسعاد الآخرين، وتعاقدي اليوم مع روتانا، يأتي حتى أقدم نفسي بطريقة مختلفة، وأستمر في حصد النجاحات في مشواري الفني، وأبدأ مسيرة جديدة مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة بعد تعاوني طوال سنوات مع شركة فنون الجزيرة التي أدين لها بالفضل فيما حققته من نجاحات خلال مشواري الفني".

وحول انضمامه إلى "روتانا"، قال الماجد: "ببساطة، هذا اليوم يومٌ مختلف، فوطني السعودية أصبح مختلفاً، إذ نعيش حالياً في عهد الرقي والانفتاح الطموح لمستقبل رائع بعد إطلاق رؤية 2030 المباركة والعظيمة من قِبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تمكَّن خلال فترة قصيرة من تحقيق أحلامنا في جميع المجالات، خاصةً الفنية، لذا سنتكاتف جميعاً لتقديم العطاء لوطن العطاء".

وشكر راشد الأمير الوليد بن طلال على دعمه الفن والفنانين، ووعده بأن يكون الجميع على قدر المسؤولية، كما شكر تركي آل الشيخ على دعمه الكبير للفن في البلاد، وعبَّر عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى شركة روتانا، متمنياً لها مزيداً من التألق والنجاح.

وقبل بداية الحفل وتوقيع العقد، وُجِدَ الفنان راشد الماجد مع سالم الهندي، وتحديداً في 10:00 مساءً، في مقر الحفل، حيث تجولا فيه، واطلعا على ما يضمه من تجهيزات، منها "لوحة موسيقية"، عرضت جميع ألبوماته الفنية، ومنطقة تزيَّنت بصورته واسمه، وقد وضع عليها راشد توقيعه مبدياً إعجابه بكل المعروضات.

بعدها، توجه راشد برفقة الهندي إلى القاعة لبدء الحفل وسط عاصفة من الترحيب، وعلى أنغام أغنية "يا ناسينا"، أحد أهم أعماله في التسعينيات، دخل راشد إلى القاعة، التي التقى فيها عدداً من الفنانين والملحنين والشعراء الذين قدموا له التهنئة بهذه المناسبة الكبيرة.

راشد الماجد يتحدث لـ "الخليج 365"

تحدث الفنان راشد الماجد لـ "الخليج 365" عن هذه المناسبة، قائلاً: "تعاقدي الجديد اليوم مع روتانا، يعني بدء رحلة نجاح جديدة ذات أهداف وطموحات كبيرة، إذ أسعى إلى تقديم نفسي بشكل مختلف، وسعيد جداً بهذه المناسبة الكبيرة بتوقيع عقدٍ مع شركة روتانا، وقريباً ستكون هناك مفاجآت كبيرة، سأقدمها في الفترة المقبلة. سعيدٌ جداً بهذه الليلة الرائعة، والوصول إلى معيار نموذجي فنياً".

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