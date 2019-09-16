فيديو: أغنية أصالة الأخيرة ما أسامح من تلحين مطرب سعودي "يرفض كشف هويته"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 03:48 مساءً - شهدت أغنية "ما أسامح" للمطربة السورية أصالة ظاهرة غريبة وهي وضع اسم "أنا" كملحن للأغنية، وهو ما دفع البعض للاعتقاد بأن اصالة قامت بتلحين أغنيتها بنفسها، ولكن الحقيقة أن الأغنية من تلحين مطرب سعودي شهير طلب عدم وضع اسمه لأسباب غير معلنة حتى الآن.

أغنية "ما أسامح" باللهجة الخليجية ومن كلمات محمد الكبير وتم طرحها مساء أمس الأحد ضمن خطة تسويق ألبوم أصالة الجديد " في قربك" وحققت خلال الساعات القليلة الماضية 297 ألف مشاهدة، وهي من توزيع عمرو عبد الفتاح، مكساج منتظر الزاير، كتابة وتريات عمرو عبد الفتاح، تنفيذ وتريات حسن سعيد، جيتار شريف فهمى، اكورديون محمد سعيد، ناى أحمد خيري، قانون محمود عامر، وتم التسجيل باستديو صوت الحب، مهندس صوت محمود عزت، إشراف عام محمد حنفي، إنتاج ستارجيت.

Advertisements

تقول كلمات الأغنية إذا هان الغلا عندك .. أبلقى الغدر يشفعلي أبغدر فيك بأحلامك حقيقة طُهري الواضح و لكن أعرِف النيّه .. غيابك حيل يشبهلي، قهرني غيابك و لكن طلع إحساسنا فاضح، يطيب النوم و إنت ظالم..؟ كفيل الله يردها لي، و إذكِر وقتها إني .. حلفت بالله ما أسامح !!

يذكر ان اصالة وجهت الشكر لكل من تعاون معها في هذا الألبوم دون ذكر أسماء، وقالت تعليقا على بوستر ألبوم "في قربك" كم استمتعت بهذا العمل ، وكمّ كان التّعب شعور رائع ، وكمّ أنا محظوظة بإهتمام الموهوبين ، الّذين كان لهم فضل كبير بإظهار هذا العمل للعلن ، كنّا نغنّي ونرقص طيلة الوقت ، كي ننقل لكم شعور الفرح الّذي نحتاجه جميعاً وبشدّه ،كلّنا اتّفقنا دون كلام وبالفعل ، أنّ يعطي كلّ منّا كلّ ماعنده ، وأنا اليوم أودّ أنّ أشكر كلّ صديق وأخّ وعزيز وموهوب شاركني هذا العمل ، وأقتسمُ معهم جميعاً ، محبّتكم وقبولكم وتشجيعكم ، لأنّهم جميعاً يستحقّون الشكر والإمتنان.

ما أسامح مرشحة لتحقيق نسبة مشاهدة عالية فهل تكشف أصالة عن هوية ملحنها أم تكتم السر؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"