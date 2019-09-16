انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للإعلامية السعودية لجين عمران أشعل الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وسمع صوتها هي تتحدث إلى أنثى ببغائها التي أطلقت عليها اسم كيويوألقت عليها التحية وتحدثت إليها بالعربية والإنكليزية لتردّ عليها بالمثل.

وأدهش الطائر متابعي تلك الحسابات الذين أشادوا بالمقاطع التي تنشرها الإعلامية مشيرين إلى أنها دائماً لائقة وطريفة.

ويذكر أنها تعرضت في وقت سابق للسخرية بسبب حركات قامت بها في مقطع فيديو عفوي نشرته وبدت فيه وكأنها تقوم بالتسويق لمنتج تجميلي جديد.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: لجين عمران تحاور هذا الطائر بلغات عدة… وردّ فعله مذهل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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