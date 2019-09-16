بالصور: أحلام بـ إطلالة شبابية جديدة تبرز نحافتها

أطلت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” على جمهورها بـ ” لوك ” جديد ومختلف، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الاول لإطلاق برنامج thevoice.
حيث ظهرت أحلام في ” الصور ” بإطلالة شبابية مميزة وناعمة، وهي عبارة عن بنطال بقماش الكاروهات باللون الرمادي والاسود.
ونسقت معه قميص أبيض مع نقوش باللون الرمادي مربوط عند منطقة الخصر، مع جاكيت طويل من نفس قماش البنطال.
ومكنت هذه الإطلالة ” أحلام ” من استعراض نحافتها باطلالة شبابية مختلفة عن اطلالاتها السابقة، التي غالبًا ما تكون بفساتين مزخرفة وضخمة.
وحازت إطلالة ” أحلام ” الجديدة على اعجاب الآلاف من متابعيها، الذين تفاعلوا معها بشكل واسع وتغزلوا بجمالها واناقتها ونحافتها.
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