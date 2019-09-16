صور تكشف ملامح ليا ابنة نانسي عجرم بوضوح

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بتعميد ابنتها الصغرى ليا، لتنشر على انستقرام صور من هذا اليوم المميز، كشفت بوضوح عن ملامح طفلتها لأول مرة.

نانسي عجرم نشرت صورة لعائلتها، ظهرت فيها بصحبة زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وبناتهما إيلا وميلا وليا، لتطل الصغيرة لأول مرة بشكل واضح فانهالت التعليقات التي تتغزل بجمالها.

وعلقت نانسي عجرم على صورة عائلتها قائلة: “الله يبارك في ملاكي الصغير ليا”، كاشفة لمحبيها أنه حفل تعميدها، ثم نشرت لقطات عدة على خاصية “ستوريز” من أجواء هذه المناسبة.

وتفاعل متابعو نانسي عجرم مع الصورة الأولى الواضحة لابنتها ليا، فأخذوا يتغزلون في جمالها مشيرين إلى أن الصغيرة تشبه والدها بشكل كبير، بينما أشار أخرون أنها نسخة عن الفنانة اللبنانية، متمنين لهم جميعاً الصحة والسعادة.

وتعد نانسي عجرم من النجمات التي تحب أن تشارك متابعيها، بلحظاتها المميزة مع عائلتها ولا تجد مشكلة في نشر صور أطفالها وإظهار وجوههم، وكانت منذ ولادة ابنتها الثالثة ليا وهي تنشر لها صوراً ولكن لم تكشف عن وجهها بوضوح، لتكون المرة الأولى التي تطل فيها على الجمهور في حفل تعميدها.

يذكر أن نانسي عجرم وضعت ابنتها الثالثة ليا في شهر فبراير الماضي، وفي هذه المناسبة طرحت أغنية خاصة بها تحمل اسمها، من كلمات الشاعر اللبناني منير بو عساف وألحان نجيب عجرم وتوزيع باسم رزق.