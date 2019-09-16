بالصور .. سباستيان بروتيه يبدأ ورشة التعبير الشعرى للجسد بالمعاصر والتجريبي

بدأت فعاليات ورشة المدرب الفرنسي سباستيان بروتيه ميشيل اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، واستهل سباستيان أولى أيام ورشته بتعريف نفسه للحضور وتحدث حول الشعر باعتباره من وجهة نظره الحقيقة، مستطردًا أن الحقيقة على المسرح هي حين نعيش موقفا ما بكامل مشاعرنا بكل إخلاص دون أن نأبه لأية قيود جسدية أو صوتية، و حين تتوافر الحقيقة، يدخل المتفرج في حالة تركيز عميقة مع الممثل ويستقبل كل انفعالاته ومشاعره مما يحمس الممثل و يؤجج

روحه.

ثم قام سباستيان بعدة تدريبات وفرضيات للمتدربين لوضع الجسد في مواقف خيالية يقوم بها المتدربون، وبفضل عمل سباستيان في مسرح الشمس استطاع أن يطور تكنيك الوصول للحقيقة عبر الجسد من خلال هذه الأساليب ، ومن خلال التخلص من قلق التحرك على المسرح، سنصل الى التركيز في الرؤية والسمع وبالتالي الإحساس.

يذكر أن المدرب الفرنسي سباستيان بروتيه ميشيل، درس السينما بجامعة لوميير بمدينة ليون،

ثم بدأ سباستيان في دراسة المسرح بمدرسة الدراما عام ١٩٩٨ drama school of Anne Sicco في خلال عامين، درس مبادئ الميكانيكا الحيوية كما حضر ورش عمل كثيرة ، منها ورشة المايم مع مارسيل مارسو, وفن الكيوغن الياباني مع الاستاذ شيم شيجي ياما.

و بدأ سباستيان رحلة الاحتراف كممثل في عام 2000، حين اشترك في مسرحية هاملت ومسرحية روميو و جولييت لوليم شكسبير و الحرية في برمانا لفاسبندر، كما شارك بالتمثيل في عدد من الأفلام القصيرة ثم أصبح ممثلا في مسرح الشمس الذي تديره اريان منوشكين وشارك في اخر أربع مسرحيات أنتجها المسرح والتى قدمت في مختلف أنحاء العالم.





