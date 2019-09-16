الامريكي جاي ريان يبدأ اولى تدريبات ورشة الإضاءة بالمعاصر والتجريبي

بدأت منذ قليل ورشة الاضاءة مع مصمم الديكور الأمريكي جاي ريان، ضمن برنامج الورش المسرحية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته الـ 26، وذلك بمسرح الفلكي بالجامعة الامريكية والتي تقام خلال الفترة من 16 وحتى 18 سبتمبر الجاري.



بدأ ريان الورشة بطلب من المتدربين بكتابة موضوع يدور في أربعة محاور، الأول أن يكتب المتدرب عن أي شيء يشغل ذهنه أو أي شيء يدور في خيال المتدرب، ثانيًا أن يكتب عن شيء شخصي يريد تغييره، أو أي شيء آخر، ثالثًا

ما هي القصة التي يريدون رؤيتها على خشبة المسرح، رابعًا أن يتحدث المتدرب عن أكثر الاشياء جمالًا.

وسوف تستكشف هذه الورشة مجموعة متنوعة من الموضوعات، منها مقدمة في الإضاءة باستخدام أسلوب التدريب العملي، عن طريق استخدام وحدات الإضاءة المختلفة لتحقيق أفضل استخدام للضوء في موقف معين. و توضيح مفاهيم الإضاءة الأساسية: لغة الإضاءة ، ووظيفة تصميم الإضاءة ، وأنواع مختلفة من أدوات الإضاءة ، وأهداف التصميم

الجيد.

يذكر أن الامريكي "جاي ريان" هو مصمم ديكور وإضاءة مستقل يعيش في مدينة نيويورك. أحدث أعماله هي: تصميم ديكور و إضاءة ملكة الثلج ، عيد ميلاد كارول ، حكايات البرية ، و الجسد: تشريح الوجود، وحصل على جائزة أوبي Obie مع مسرح الرقص الكبير وجائزة Eva Adamson للتميز في تصميم الإضاءة وكذلك ثلاث جوائز Phoebes للإضاءة "جائزة Richmond VA Critics".



و كان مصمم الإضاءة المقيم في ورشة مسرح الرقص "DTW" لمدة 11 عامًا ، حيث قام بتصميم الإضاءة لمائة عمل، وعمل كمدرس وقام بالتدريس كأستاذ مساعد في جامعة ولاية ميشيغان وكلية بروكلين ، وأستاذ مساعد زائر في كلية ديكنسون ، وأستاذ مساعد للتصميم.

