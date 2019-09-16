«جينا سلطان» تفتتح مهرجان «Egypt eye on fashion»

تنطلق اليوم الاثنين فعاليات الدورة الأولى من مهرجان Egypt eye on fashion، في أحد فنادق التجمع الخامس. وتفتتح فعاليان المهرجان أيقونة الموضه العربية جينا سلطان بعرض مجموعتها ٢٠١٩ – ٢٠٢٠.

ويصاحب العرض الفنان محمد نور، كما يحيي حفل إفتتاح المهرجان أيضًا المطرب اللبناني فادى يزبك، والمطربة اللبنانية جوليانة، ثم تليه عروض من جميع الدول العربية لمصممين متميزين.

وقد أعربت جينا سلطان، عن شكرها

وإعجابها بالمجهود الرائع للدكتور هانى هيبة رئيس المهرجان، حتى ينطلق فى صورة مشرفة، وأيضا عن سعادتها بالمشاركة المصرية وخاصة بالدزينر المتميز محمد نور، وقالت إنه صديق تعتز به وهو إضافه رائعة للمهرجان ويختتم الحفل بتكريم مصممى الأزياء والفنانين والإعلاميين الحاضرين.