بعد حصوله على الميدالية الذهبية.. طارق صبري يوجه رسالة لجمهوره

وجه الفنان طارق صبري، رسالة لجمهوره عقب حصوله على الميدالية الذهبية في بطولة الأيكيدوا للجمهورية، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتب "صبري" عبر صفحته قائلًا: "الحياة ليست عادلة.. دايمًا هتلاقي ناس بتتولد بقدرات أكتر من غيرها، وعندها قدرة على التنافس أعلى..

لكن الرياضة هتعلمك شيء مهم جدًا.. هو عدم الاستسلام للواقع".

وتابع: "لو أردت شيئًا لازم تتعب عشان توصلّه.. وتشتغل على نفسك ساعات أطول بكتير من غيرك.. وتبذل مجهودًا أكتر.. تشقى وميبقاش عندك وقت حتى عشان

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تاخد نفسك.. لأن لو وقفت شوية وطوّلت هتضيّع حلمك وغيرك هسيبقك".

أضاف: "علّم نفسك إنك لما تقع معندكش حل تاني غير إنك تقوم وتقف تاني.. ولو اتكرر ده تاني وتالت برضه هيفضل الحل الوحيد إنك تقوم تقف وتجرب تاني.. الرياضة علمتني أشوف الحياة بمنظور مختلف.. خلقت عندي رؤية للحياة أقوى وأفضل.. حياة مثالية لازم تكون هدف لكل واحد فينا".