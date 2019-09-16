السبت.. انطلاق أولى حلقات برنامج "The Voice"

ينطلق الموسم الخامس من برنامج " The Voice"، مساء يوم السبت المقبل، وذلك عبر قناة mbc مصر، ومن المقرر أن يقدم البرنامج كل من ناردين فرج وياسر السقّاف.

ويشار إلى أن تضم لجنة تحكيم البرنامج كلا من المطرب راغب علامة، المطربة أحلام، الفنانة سميرة سعيد، الفنان محمد حماقي.

يذكر أنه فاز باللقب في الموسم الأول،

مراد بوريكي من فريق عاصي الحلاني، بينما في الموسم الثاني ستّار سعد من فريق كاظم الساهر، والموسم الثالث فازت نداء شرارة من فريق شيرين عبد الوهاب، وفي الموسم الرابع دموع تحسين من فريق أحلام.