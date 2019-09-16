شاهد.. شريف حلمي ينعى أحمد سخسوخ عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأسبق

نعى الفنان شريف حلمي، الناقد الدكتور أحمد سخسوخ، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأسبق، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتب "حلمي" عبر صفحته قائلًا:

"انتقل د. أحمد سخسوخ إلى جوار ربه، اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".

يذكر أن "سخسوخ" عمل أستاذًا للدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيسًا سابقًا لقسم

الدراما والنقد ووكيلًا، ثم عميدًا - سابقًا- للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية، كما أن له العديد من المؤلفات والدراسات الأكاديمية والنقدية المتخصصة في المسرح، وله العديد من الكتب الأكاديمية المؤلفة والمترجمة، إلى جانب كتابته لمجموعة من المسرحيات عرضت جميعها على خشبة المسرح المصرى.