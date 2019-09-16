إدارة مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي تنعى الناقد أحمد سخسوخ

أصدر مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، الذي يرأسه الدكتور سامح مهران، بيانًا اليوم ينعى فيه الأستاذ الدكتور أحمد سخسوخ، الذى وافته المنية عن عمر ناهز الثانية والسبعين بعد صراع مع المرض، جاء نص البيان كالآتي:

"مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي ينعى بكل

أسى الكاتب والناقد والاستاذ الأكاديمى الأستاذ الدكتور أحمد سخسوس، أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعميده السابق الذى شارك لسنوات عدة فى المهرجان كناقد وكرئيس للجنة الندوات، رحم الله الفقيد، وألهم أهله وأصدقاءه وتلاميذه الصبر".

يذكر أن الدكتور أحمد سخسوس، ولد عام 1947، تخرج في المعهد العالى للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد المسرحى عام 1975، ثم سافر إلى النمسا والتحق بدراسة المسرح بمعهد العلوم المسرحية "جامعة فيينا"، وعاد ليعمل أستاذًا للدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيسًا سابقًا لقسم الدراما والنقد، ووكيلًا، ثم عميدًا للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية، وله العديد من المؤلفات والدراسات الأكاديمية والنقدية المتخصصة في المسرح.