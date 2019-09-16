نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين به، بخالص الحزن الكاتب المسرحي والناقد والأكاديمي الكبير، الدكتور أحمد سخسوخ، الذي وافته المنية صباح اليوم، الذي خسر المسرح المصري بوفاته قيمة مسرحية كبيرة أثرت في أجيالمتعاقبة من المسرحيين، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
يذكر أن الدكتور أحمد سخسوس، ولد عام 1947، تخرج في المعهد العالى للفنون المسرحية، قسم الدراما والنقدالمسرحى عام 1975، ثم سافر إلى النمسا والتحق بدراسة المسرح بمعهد العلوم المسرحية "جامعة فيينا"، وعاد ليعمل أستاذًا للدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيسًا سابقًا لقسم الدراما والنقد، ووكيلًا، ثم عميدًا للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية، وله العديد من المؤلفات والدراسات الأكاديمية والنقدية المتخصصة في المسرح.
كانت هذه تفاصيل خبر إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ينعى وفاة الدكتور أحمد سخسوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.