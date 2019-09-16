إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ينعى وفاة الدكتور أحمد سخسوخ

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين به، بخالص الحزن الكاتب المسرحي والناقد والأكاديمي الكبير، الدكتور أحمد سخسوخ، الذي وافته المنية صباح اليوم، الذي خسر المسرح المصري بوفاته قيمة مسرحية كبيرة أثرت في أجيال

متعاقبة من المسرحيين، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور أحمد سخسوس، ولد عام 1947، تخرج في المعهد العالى للفنون المسرحية، قسم الدراما والنقد

المسرحى عام 1975، ثم سافر إلى النمسا والتحق بدراسة المسرح بمعهد العلوم المسرحية "جامعة فيينا"، وعاد ليعمل أستاذًا للدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيسًا سابقًا لقسم الدراما والنقد، ووكيلًا، ثم عميدًا للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية، وله العديد من المؤلفات والدراسات الأكاديمية والنقدية المتخصصة في المسرح.