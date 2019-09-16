شاهد .. فيفي عبده وسعد الصغير يشعلان أحد الأفراح بالرقص بالعصا

كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 03:02 مساءً - نشر الفنان المصري ” سعد الصغير ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو برفقة الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” .
ويظهران في الفيديو أثناء تواجدهما في أحد الأفراح وبدأت فيفي عبده الرقص بالعصا ثم شاركها سعد الصغير بالغناء والرقص سويا .
وكتب سعد الصغير في تعليقه على الفيديو : ” العسل والجميلة الفرحة والبهجة حبيبتي وأختي فيفي عبده ” .
وتفاعل العديد من متابعي فيفي عبده وسعد الصغير مع الفيديو منهم من أشاد بهما وبخفة دمهما ومنهم من انتقد فيفي عبده .
فجاءت التعليقات مثل : ” فيفى خفة دم مالهاش حل ” و ” فيفي مش عارفه ترقص زي سعد ” و ” فاكره لما كنتي تعبانه شكلك كان ايه احترمي نفسك وسنك انتي عندك ٧٣ سنة ” .
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