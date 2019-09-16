وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 03:02 مساءً - توفيت المطربة التونسية ” منيرة حمدي ” يوم أمس الأحد عن عمر يناهز ال 54 عاما بعد صراع مع المرض .

والتي عانت منه خلال الأشهر الماضية وتسبب في ابتعادها عن الساحة الفنية وإلغاء عدد من حفلاتها في المهرجانات الصيفية .

يذكر أن منيرة حمدي بدأت مسيرتها الفنية في برنامج ” نادي المواهب ” بالتلفزيون الوطني .

وتميزت بأداء اللون الطربي وقدمت خلال مشوارها الفني عشرات الأغاني باللهجات التونسية والمصرية والخليجية فقدمت وقدمت أكثر من 50 أغنية .

كما خاضت تجربة التمثيل بالمسلسل الخليجي ” جرذان الصحراء “عام 2014 .. وكذلك مجال التقديم التلفزيوني من خلال برنامج ” مع منيرة ” على قناة تونسنا .

وخلال مسيرتها حصلت على العديد من التكريمات والجوائز حيث كرمها الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في العام 2003 .. وحصلت على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية عام 2004 .

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ونعى الفنانة الراحلة عددا من نجوم الفن بينهم الفنانة التونسية ” لطيفة ” والتي نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة لمنيرة حمدي .

وكتبت ناعية وفاتها وقالت : ” كم حزنت لوفاتك يا صاحبة القلب الكبير والصوت الدافىء كنتي دائما سباقة في السؤال عني وعن أخباري وأكثر من كان يصبرني على وجع الناس المنافقة الدايم ربي كما كنتي تقولين عزيزتي منيرة .. أعزي نفسي وأعزي أهلك وجمهورك ” .

كما نعاها الفنان ” صابر الرباعي ” والفنانة ” درة ” والفنانة ” أماني السويسي ” .