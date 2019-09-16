بعد إعلان طلاقها.. شاهدوا رسالة قوية من نادين نسيب نجيم فماذا كتبت؟

كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 03:02 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، من خلال حسابها على “إنستغرام”، صورة نصية تضمنت رسالة وجهتها الى متابعيها.

وجاء فيها: “ثق بنفسك، آمن بقدراتك، فمن دون الثقة المتواضعة والعقلانية بطاقاتك الخاصة لا يمكنك أن تكون ناجحاً أو سعيداً”.



وتعليقاً على الرسالة كتبت: “الحياة جميلة لكنها قصيرة جداً… ابق قوياً وآمن بنفسك وانطلق”.ورغم أنها حققت أكثر من 46 ألف إعجاب في ساعات قليلة، إلا أنها منعت خاصية التعليقات.

ويأتي هذا بعدما فاجأت الجميع بإعلان انفصالها عن زوجها من خلال حسابها على “تويتر” حيث كتبت: “القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا”.

وأضافت: “والأهم الثمرة الحلوة ولادنا… ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا”.