كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 03:02 مساءً - نشر الفنان المصري ” محمد إمام ” صورة عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من حفل عيد ميلاده الذي يوافق اليوم الإثنين والذي احتفل به في منزله يوم أمس وسط حضور عددا كبيرا من أصدقائه ونجوم الفن .
وأعرب محمد إمام عن سعادته البالغة ومفاجئته بما قامت به زوجته ” نوران طلعت ” بالإعداد لهذا الحفل دون علمه .
ويظهر محمد إمام في صورة جماعية تضمه مع الحضور والذين كان منهم الإعلامي ” رامي رضوان ” وزوجته الفنانة ” دنيا سمير غانم ” والمخرج ” رامي إمام ” وكلا من الفنانين أشرف عبد الباقي وشيكو وهشام ماجد وسليمان عيد وأحمد رزق وعدد من أصدقائه المقربين .
وكتب في تعليقه علي الصورة قائلا : ” مراتي فاجئتني باحتفال لعيد ميلادي وعزمت الناس اللي بحبهم من قلبي ” .
وأضاف : ” أنا حقيقي ماكنتش أعرف ومش بس اتفاجئت ده انا اتسرعت .. تخيلوا الواحد مروح في أمان الله يلاقي كل دول في البيت ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر زوجة الفنان ” محمد إمام ” تفاجئه بعيد ميلاده وسط حضور نجوم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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