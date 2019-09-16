كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 03:02 مساءً - انتشر على مواقع التواصل فيديو جديد للفنانة الكويتية إلهام الفضالة وهي تستعرض صوراً قديمة لها برفقة أفراد عائلتها.
وتبين من خلال المقطع الذي تناقله عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تتحدث الى ابنتها الوسطى الفجر.
واشارت إلى أنها كانت تتمتع بالأناقة منذ سنوات طويلة، متوجهة الى الإبنة بالقول إنها كانت جميلة بكل حالاتها.
وقالت: “في كل الأحوال حلوة، ليش معقدة من نفسك”. ويشار إلى أن الفضالة فاجأت متابعيها في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات صورة ظهرت فيها برفقة الأخيرة وهي تغطي وجهها بحقيبتها.
وعلقت: “مطقمين أنا وبناتي الفجر والنور”. واللافت أن الإبنة قامت بتغطية وجهها بواسطة حقيبتها وهو ما أثار فضول واستغراب الكثير من المتابعين الذين تساءلوا عن السبب. وحققت الصورة أكثر من 51 ألف إعجاب.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. إلهام الفضالة تكشف عقدة ابنتها الثانية بعدما أخفت وجهها بالحقيبة في أول ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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