محمد رمضان يستعد لعمل مسرحى جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم والممثل المصري محمد رمضان، لخوض بطولة عمل مسرحي جديد، يتعاون فيه مع المخرج تامر كرم ويتم الإعلان عنه خلال الفترة القليلة المقبلة بعد الاستقرار على التفاصيل النهائية الخاصة به.

وقال تامر كرم فى تصريحات صحفية: محمد رمضان فنان متميز فى كل عمل يقوم به سواء سينما أو دراما أو مسرح وأخيرا مجال الغناء الذى تفوق فيه بعدد من الأغانى” مشيرا إلى أنه سعيد بالعمل معه فى آخر حفلاته الذى أقيمت فى الساحل الشمالى بحضور الآلاف من جمهوره .

والجدير بالذكر أن محمد رمضان، كان قد أحيا، مؤخرا، حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى، بحضور محبيه، كما احتفل بوصول عدد زوار قناته الرسمية على يوتيوب، إلى 2 مليار مشاهدة.

وعلى جانب أخر، عُرض لمحمد رمضان مؤخرًا مسلسل “زلزال” فى شهر رمضان الماضى، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.