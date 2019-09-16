جينيفر لوبيز تحتفل بفيلمها الجديد.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
احتفلت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز بفيلمها الجديد، والذي يحمل اسم” Hustlers ” وذلك في اجواء مذهلة لا يمكن ان تنساها وذلك في ميامس.
وتم تصميم ” كعكة ” ضخمة من أجل المطربة العالمية البالغة من العمر 50 عاما، وقد زينت ببعض رسومات “راقصات الـ pole dancer”، كما ظهرت بعض الدولارات التي تحمل صورة لوبيز حول ” الكعكة”.
النجمة الشهيرة جينيفر لوبيز ظهرت في عدد من الصور التي تم التقاطها لها بالاحتفال وكأنها في حالة ذهول من الفرحة .
والجدير بالذكر أن فيلم ” Hustlers ” من تأليف وإخراج لورين سكافاريا ، و شارك جينيفر لوبيز و كاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر و ليزو و غيرهم.
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