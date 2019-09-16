جينيفر لوبيز تحتفل بفيلمها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز بفيلمها الجديد، والذي يحمل اسم” Hustlers ” وذلك في اجواء مذهلة لا يمكن ان تنساها وذلك في ميامس.

وتم تصميم ” كعكة ” ضخمة من أجل المطربة العالمية البالغة من العمر 50 عاما، وقد زينت ببعض رسومات “راقصات الـ pole dancer”، كما ظهرت بعض الدولارات التي تحمل صورة لوبيز حول ” الكعكة”.

النجمة الشهيرة جينيفر لوبيز ظهرت في عدد من الصور التي تم التقاطها لها بالاحتفال وكأنها في حالة ذهول من الفرحة .

والجدير بالذكر أن فيلم ” Hustlers ” من تأليف وإخراج لورين سكافاريا ، و شارك جينيفر لوبيز و كاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر و ليزو و غيرهم.