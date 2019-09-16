بسمة تتألق في العرض الثاني لفيلم «بعلم الوصول» بكندا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تعيش الفنانة المصرية بسمة لحظات سعيدة بعد عرض فيلمه «بعلم الوصول» في مهرجان «تورونتو» بكندا.

بسمة شاركت جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، من العرض الثاني للفيلم في المهرجان.

الفنانة المصرية تألقت من خلال جيب قصير وقميص أبيض، وبدت كلاسيكية مبهرة، وعبر الجمهور عن إعجابه بطلتها من خلال عدد من التعليقات الإيجابية التي استحسنت ملابسها.

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الفيلم تم الكشف عن البوستر الرسمي له مؤخرًا، ويحكي قصة هالة، التي تعاني من الخوف من الهجر منذ أن توفي والدها وهي في الـ18 من عمرها، وهذا ما يجعلها تلجأ إلى الانتحار أكثر من مرة.

«بعلم الوصول»، من تأليف وإخراج هشام صقر، ويشارك في بطولته بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان ولبنى عسل ورفل عبدالقادر، ويشارك في إنتاجه شركتا فيلم كلينك لـمحمد حفظي.

الفنانة المصرية عادت للتمثيل في مصر منذ عامين، حيث شاركت في رمضان قبل الماضي بمسلسل «اختفاء»، مع نيللي كريم، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية.