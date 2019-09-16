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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض الفنان السوري ناصيف زيتون، لانتقادات حادة خلال الأيام الماضية بسبب تحدي رقصة أطلقه على صفحته الشخصية بموقع “انستجرام”، على نغمات أغنيته الجديدة “سلمي”.
وعلى الرغم من رده أكثر من مرة غلا أن الانتقادات مازالت تلاحقه، ورد ناصيف زيتون من جديد عليها خلال لقائه في برنامج The Inside بالعربي، والمذاع عبر فضائية دبي: “رضا الناس لا يدرك، وعلى وعليهم أن ينتقدوني في أمر أخدش فيه الحياء، فأنا وقتها سأخفض رأسي لذلك وأسكت، أما الانتقاد لمجرد الانتقاد فقط فلا”.
وأكد خلال اللقاء أنه يقرأ تعليقات وانتقادات الجمهور له لأنه يحب مشاهدة أين يذهب طريقه، موضحًا أن الناس لها حق تكتب ولكن تكتب رأيها وليس هخروجها عن الأدب.
وعن التعليقات السلبية والغير لائقة قال ناصيف زيتون: “بنبسط لأن كل إنسان يكشف عن صورة بيته الذي خرج منه مثلما أكشف أنا عن صورة بيتي”.
وكان الفنان السوري،قد رد على هذه الانتقادات في تصريح سابق له قال فيه، إن سنه يسمح بمثل هذه الأشياء وأن الرقصة غير خادشة للحياء.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الانتقادات التي تعرض لها ناصيف زيتون: أنا لا أخدش الحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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