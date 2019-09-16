ديمة الجندي تحتفل بزفاف شقيقتها الإعلامية السورية لانا.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السورية ديمة الجندي بزفاف شقيقتها المذيعة لانا وخطيبها عادل داغر بأحد فنادق سوريا بحضور عدد من أصدقاء الشقيقتين من داخل الوسط الفني والإعلامي، بالإضافة لأفراد أسرتي العروسين.

الفنانة السورية ديمة بياعة وزوجها المغربي أحمد الحلو، بالإضافة لوالدتها الممثلة مها المصري وشقيقتها الفنانة سلمى المصري، كانوا في مقدمة الحضور، حيث ترتبط الجندي بعلاقة صداقة قوية ببياعة وأسرتها، كما أحيا الزفاف الفنان السوري وفيق حبيب.

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يُذكر أن لانا الجندي قدمت برنامجاً فنياً عبر شاشة «سكاي نيوز» بعنوان «كواليس النجوم» خلال شهر رمضان، في الوقت الذي تألقت فيه ديمة بالمارثون الرمضاني بمسلسل «اختراق» الذي شاركت في بطولته أمام عبدالمحسن النمر، طلال السدر، أحمد فريد، يعقوب الفرحان، أحمد فريد، وغيرهم، والعمل من تأليف طلال السدر، وإخراج محمد لطفي.

من ناحية أخرى، طُرح لديمة الجندي مؤخراً فيلم قصير بعنوان «في مطعم صغير» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان السوري عبدالمنعم عمايري، وهو من إنتاج وإخراج مهند قطيش.