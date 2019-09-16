إيمية صياح تعلن عن حملها الأول.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعلنت الفنانة المذيعة اللبنانية إيمية صياح حملها في مولودها الأول من زوجها فريد النجار، وقد زفت الخبر لمحبيها بنفسها بصورة مميزة.

إيمية ظهرت في الصورة بين أحضان زوجها الذي بدا واضعاً يده على بطن زوجته المنتفخة بشكل قلب، وقد كتبت الفنانة الشابة معلقة على الصورة: «هل تتذكر الفراشات التي اعتدت أن تقدمها لي؟.. حسناً الآن تحولت إلى أصابع وألعاب صغيرة».

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متابعو إيمية وأصدقائها سواء من داخل الوسط الفني والإعلامي أو خارجه تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها صياح وزوجها بقرب قدوم مولودهما، متمنيين أن يصل بكامل صحته.

يُذكر أن إيمية صباح التي تولت تقديم برنامج «الزمن الجميل» مؤخراً، احتفلت بزفافها إلى فريد النجار بعد قصة حب جمعتهما في سبتمبر 2014.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «ثورة الفلاحين» آخر عمل درامي عُرض لإيمية مؤخراً، وهو من تأليف كلوديا مارشيليان، وإخراج فيليب أسمر، وقد شاركت في بطولته أمام ورد الخال، تقلا شمعون، وسام حنا، باسم مغنية، فادي إبراهيم، كارلوس عازار، سارة أبي كنعان وغيرهم.