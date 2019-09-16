نانسي عجرم تحتفل بتعميد ابنتها الثالثة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بتعميد ابنتها الثالثة «ليا»، وهو طقس ديني يمثل دخول المتعمد للديانة المسيحية.

نانسي حرصت على مشاركة محبيها بأجواء الحفل بصورة ظهرت فيها تحتضن «ليا» التي بدت مرتدية فستان أبيض منفوش كالعروس، ويقف إلى جانب الفنانة زوجها، طبيب الأسنان فادي الهاشم، في الوقت الذي وقفت فيه كلاّ من إيلا وميلا أمام والديهما، وكتبت الفنان معلقة على الصورة: «الله يبارك لما في ملاكنا ليا».

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الحفل حضره أفراد أسرة نانسي وزوجها، بالإضافة لعدد من أقرب أصدقائهما، وكان لافتاً الأجواء الملكية للحفل، من حيث الديكورات والزينة والأطعمة والحلويات التي تم تقديمها لضيوف الحفل.

يُذكر أن نانسي عجرم رُزقت فبراير الماضي بـ«ليا» من زوجها طبيب الأسنان فادي هاشم، وهي الابنة الثالثة للزوجين، حيث انجبت نانسي ابنتهما الأولى «ميلا» يوم 16 مايو 2009، والثانية «إيلا» يوم 23 أبريل 2011.

من ناحية أخرى، كانت أغنية «راجل وابن راجل» آخر ما طرحته النجمة اللبنانية، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج بتول عرفة، في الوقت الذي تجهز فيه حالياً لبرنامج «The Voice Kids» الذي تشارك في لجنة التحكيم الخاصة به إلى جانب عاصي الحلاني ومحمد حماقي، وذلك بعد انسحاب كاظم الساهر وتامر حسني.