هاني شاكر يحيي ذكرى وفاة فؤاد المهندس بصورة نادرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أحيا المطرب المصري هاني شاكر ذكرى وفاة الفنان فؤاد المهندس الثالثة عشر.

هاني نشر من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام» صورة نادرة له مع اللفنان فؤاد المهندس والفنانة شويكار.

الفنان المصري علق على الصورة التي نشرها وكتب: «في ذكرى وفاة الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس الثالثة عشر صورة تجمعني به ورفيقة عمره شويكار رحم الله الفنان فؤاد المهندس».

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الصورة التي نشرها هاني شاكر عبر حسابه الخاص حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، وعبروا عن ذلك من خلال تعليقاتهم.

فؤاد المهندس ممثل مصري من مواليد عام 1925، قدم عدد من الأعمال السينمائية الناجحة، ولكنه أبدع أكثر على المسرح، وكون دويتو ناجح مع زوجته ورفيقة دربه الفنانة شويكار.

الفنان الراحل قدم برنامج إذاعي باسم «كلمتين وبس»، وقدم أيضا الفوازير لسنوات، وحقق نجاحا كبيرا من خلالها.

فؤاد المهندس رحل في 16 سبتمبر عام 2006، بعد أن تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، سبقتها أكثر من أزمة صحية أثرت على وضعه الصحي، وقد تأثر قبل وفاته بوفاة رفيق عمره الفنان عبدالمنعم مدبولي الذي توفى قبله بشهر.