- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
وجهت الفنانة المصرية وفاء عامر رسالة لشقيقتها الفنانة أيتن عامر من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
وفاء نشرت صورة لها مع شقيقتها أيتن عبر حسابها الخاص، وكتبت معلقة: «أختي النجمة الجميلة القمر بفرح و فخورة بيكي لما بسمع عنك كلام يرفع الرأس شكرا يا رب عقبال عمر و أولادنا جميعا».
أيتن عامر ردت على شقيقتها من خلال حسابها في تعليق وكتبت: «حبيبتي يا فوفا»، وتلقت وفاء عدد كبير من التعليقات على الصورة من خلال حسابها الخاص.
أيتن عامر حققت نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني الماضي، حيث شاركت في مسلسل «ابن أصول»، والذي شارك في بطولته حمادة هلال، سوزان نجم الدين، وعدد كبير من النجوم.
كما عرض لأيتن أيضا مسلسل «شقة فيصل»، والذي تم تأجيله منذ عامين، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية وقام ببطولته كريم محمود عبدالعزيز وصلاح عبدالله.
آيتن عامر شاركت أيضا في بطولة مسلسل “طلقة حظ” بجانب مصطفى خاطر وهبة مجدي، ومحمد أنور، ورانيا شاهين، إنعام سالوسة، ومن إخراج أحمد خالد أمين.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر لشقيقتها أيتن: فخورة بيكي.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.