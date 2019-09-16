صور.. انتقادات لظهور المعتزلة زايرا وسيم في الترويج لفيلم The Sky is Pink

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

هاجم جمهور الإنترنت صورة جماعية نشرتها النجمة بريانكا شوبرا، مع فريق عمل فيلمها الجديد “The Sky is Pink” بسبب أن الممثلة زایرا وسیم، تظهر فيها، كما تعج وسائل التواصل الاجتماعي بالادعاءات بأن وسيم التي توقفت عن التمثيل.

الممثلة الكشميرية الشابة المسلمة، كانت قد استقطبت غضب الجمهور وھواة السينما، لإعلانھا لفترة من الوقت أنھا عزمت التخلي عن الأفلام والعمل السينمائي بسبب معتقداتھا الدینیة.

قامت بريانكا بتغريد صورة للممثلین، برفقة زیرا، على الشاطئ، في أعقاب الترويج للفيلم قبل العرض العالمي الأول في مھرجان تورونتو السينمائي الدولي في 13 سبتمبر ومع ذلك، فإن وسائل التواصل الاجتماعي، استقبلت الصورة بفتور.

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تقرير لصحيفة english. manoramaonline قال إن الجمهور یشعر أن وجود عودة وسيم مرة أخرى الى الأضواء، بعد أن أشعلت الأجواء بتصريحاتها الأخيرة عن اعتزال العمل السينمائي، ما هي إلا مجرد حيلة دعائية للإعلان والترويج للفيلم، لأن موضوع الاعتزال، قد أثار لغطًا كبيرًا في الوسط الفني.

كما كُتب على الهاشتاج الذي دشنه نشطاء على السوشيال ميديا ZairaWasim #، من أحد مستخدمي Twitter “سمعت أنھا غادرت بولیوود لأن إیمانھا لا يسمح بذلك، دعونا نحترم رغباتها”

كما طالب متابع آخر بمقاطعة فيلم “Pink Is Sky The “يقول:”نأسف لخیاراتھا المھنیة ولا نريد لها أن تفعل ذلك بعد الآن لتكون صادقة في إیمانھا، دعونا لا نشاھدها، ونظھر التضامن مع خیاراتھا في الحیاة”.

كانت زايرا قد أعلنت الاعتزال يوم 30 يونيو. في ذلك الوقت، كانت قد صورت فيلم “Sky is Pink”، وقد ظهرت الممثلة مع بريانكا شوبرا وفرحان أختار وروهيت سرف.