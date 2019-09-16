كاترينا كايف تسخر من ارجون كابور وتضعه في موقف محرج

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أحرجت الفنانة الهندية كاترينا كايف صديقها الممثل أرجون كابور، عقب نشرها تعليق ساخر على رسالة شاركها الممثل لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ارجون في “البوست” الذي شاركه على صفحته الشخصية في “انستجرام”، احتفل بمرور 5 سنوات على تصوير وعرض فيلم “Finding Fanny” مع الممثلة ديبيكا بادوكون Deepika Padukone.

وكانت المفاجأة حاضرة، بقيام كاترينا بالسخرية منه على سبيل الدعابة، عندما شارك لقطات رائعة في شكل فيديو من الفيلم الكوميدي الذي وصفه بأنه “الحب لا يموت. إنه دائمًا ما يوجد في مكان ما #5YearsOfFindingFanny”.

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بمجرد نشر أرجون الفيديو، علقت كانت كاترينا التي بدت في مزاج جيد ” كأني أنظر إليك”، في إشارة ضمنية تحمل سخرية لارتباط ارجون بالراقصة المطلقة ماليكا أرورا، لكن ارجون قابل دعابة صديقته بأدب جم.

جمع فيلم “Finding Fanny” عدد من الممثلين الكبار مثل نصير الدين شاه، و ديمبل كاباديا، بانكاج كابور، وكذلك دور خاص لزوج ديبيكا رانفير سينغ.

على جبهة العمل، كاترينا مشغولة هذه الأيام بتصوير فيلم روهيت شيتي Sooryavanshi مع أكشاي كومار الذي سيصدر يوم 27 مارس، 2020، في حين يساعد أرجون للانتهاء من تصوير فيلم Panipat الذي سيصدر في 6 ديسمبر 2019. والفيلم أيضًا من بطولة كريتي سانون، وزينات امان، ومونيش باهل، وسانجاي دوت، وبادميني كولهابور.