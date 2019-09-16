ترشيح سانجاي دوت لتصبح سفيرا لمكافحة المخدرات بالهند

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

وفقًا للمسؤولين، يتوقع أن يجري اختيار ممثل بوليوود سانجاي دوت كوجه للحملة الدعائية لحكومة الاتحاد في الهند من أجل مكافحة المخدرات.

قال مسؤول في وزارة العدل الاجتماعي والتمكين: “دوت رمز، تحدث عن تجربته في تعاطي المخدرات، وشعرنا أنه سيكون قادرًا على نقل الرسالة إلى الشباب على نحو فعال حول السبب الذي يجب عليهم تجنبه من أي تعاطي المخدرات.

وأضاف: “أعدت الوزارة خطة العمل الوطنية لخفض الطلب على المخدرات للفترة 2018-2025، وسوف يركز هذا على خلق الوعي، وتوفير التوعية الوقائية، وعلى تقديم المشورة والعلاج وإعادة التأهيل للأفراد المدمنين على المخدرات.

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تم تحديد 127 من المناطق شديدة الخطورة التي سيتم فيها تنفيذ التدخلات المستهدفة لمدة عام واحد، من المرجح أن يكون يوم 26 يونيو الذي يُعرف باليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها هو اليوم الذي يتم فيه الإعلان رسميًا عن دور سانجاي دوت في الحملة.

ذكر تقرير “حجم تعاطي المخدرات في الهند” الذي صدر في وقت سابق من هذا العام أن 14.6 ٪ من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و75 سنة يستهلكون الكحول.

وذكر التقرير أيضًا أنه: “من حيث الأرقام المطلقة، هناك نحو 16 مليون شخص يستهلكون الكحول في البلاد، حيث يعد تعاطي الكحول أعلى بكثير بين الرجال . “