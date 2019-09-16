تغريدة للممثلة إليانا دي كروز تثير قلق جمهورها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الممثلة الهندية الشابة إليانا ديكروز “مقتنعة تقريبًا” بأنها تمشي في أثناء النوم ليلاً، حيث تزعم أنها غير قادرة على فهم سبب “الصدمات والكدمات الغامضة” على ساقيها عند استيقاظها، إذا لم تكن ممن يمشون في أثناء النوم.

ديكروز شاركت في تغريدة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter، اثارت بها قلق معجبيها، حيث كتبت: “مقتنعة تمامًا بأنني أمشي أثناء النوم، لا توجد طريقة أخرى لشرح كيف أستيقظ بكدمات غامضة على ساقي”.

أثارت تغريدة اليانا قلق جمهورها ومتابعيها، بعد قراءتها، بينما نصحها أحد المعجبين بتثبيت كاميرا فيديو في غرفة نومها، في حين افترض معجب آخر أن الممثلة “مسكونة”!

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وتعليقًا على رسالة الممثلة، كتب أحد المتابعين: “حسنًا، استيقظت في مكان آخر أو على سريرك نفسه حيث نمت. إذا كان مكانًا مختلفًا، فسيكون المشي في أثناء النوم، وإلا فقد تكون مسكونًة”. كتب مستخدم آخر: “يمكن أن تكون بحيازة شيطان”، ونصحها متابع بفحص فراشها وزوايا سريرها بشكل صحيح قبل النوم.

تغريدة إيليانا أدت إلى ترك معجبيها يتكهنون بما إذا كانت الممثلة تمر بالفعل ببعض المشاكل أو أنها تلمح فقط إلى فيلم رعب وقعت بطولته على الأرجح.

على جبهة العمل، ستظهر إليانا في القريب في فيلم “Pagalpanti” من إخراج انيس بازمي Anees Bazmee حيث تلعب دور البطولة إلى جانب جون أبراهام وأنيل كابور وكريتي خارباندا وأورفاشي راوتيلا.